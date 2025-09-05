«Посчитал и прослезился»: почему Янукович в 2013 году попытался отказаться от ЕС

Путин: Янукович прослезился, поняв, сколько потеряет от вступления Украины в ЕС

Экс-президент Украины Виктор Янукович попытался отказаться от вступления в ЕС, что и стало поводом для Евромайдана, из-за того, что понял последствия для украинского рынка. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам российского лидера, Янукович понял, что открытие рынка для европейских товаров убьет и собственную украинскую промышленность, и торговые связи с Россией.

«Он посчитал и прослезился», — добавил Путин.

При этом президент России несколько дней назад на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что не возражает против вступления Украины в ЕС.

Сам Янукович недавно назвал действия западных партнером Украины некорректными и высокомерными.