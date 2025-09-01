Попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали катастрофой для страны. Об этом заявил бывший президент республики Виктор Янукович, сообщило РИА «Новости» .

Он прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что действия государств Запада стали одной из причин украинского кризиса.

«Да, Владимир Владимирович совершенно прав», — подчеркнул экс-президент.

Он добавил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс являлся прямой дорогой к гражданской войне и катастрофе. По его мнению, западные партнеры страны порой вели себя некорректно и проявляли высокомерие.

Ранее Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС объяснил, что первопричиной украинского кризиса стало не «нападение России», а спровоцированный Западом госпереворот. Он также отметил, что европейские страны хотели разными способами втянуть республику в НАТО, сообщил RT.