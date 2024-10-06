Портреты Толстого, Достоевского и Пушкина сожгли в День учителя на Украине

В День учителя на Украине сожгли портреты русских писателей, написал в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий. Он опубликовал видео с горящими образами Александра Пушкина, Льва Толстого и Федора Достоевского.

Шарий уточнил, что скандальную акцию провели сотрудники «Гончаренко центра» — организации, курируемой депутатом Рады Алексеем Гончаренко*.

«Пришла пора проститься со всем русским», — написал в своих соцсетях сам депутат, после чего удалил публикацию.

В России Гончаренко* заочно приговорили оправдание терроризма и фейки о ВС РФ. Депутата осудили на 10 лет колонии.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов