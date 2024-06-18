Одиозному украинскому депутату заочно вынесли приговор за фейки и оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор депутату Рады Алексею Гончаренко за оправдание терроризма и фейки о российской армии. Украинскому политику дали 10 лет колонии, сообщило РИА «Новости» .

«Гончаренко назначено 10 лет колонии заочно», — заявил агентству представитель суда.

Приговор вынесли 17 мая. Судя по судебной картотеке, Гончаренко инкриминировали публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, возбуждение ненависти либо вражды и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Украинского депутата ранее внесли в список террористов и экстремистов. Также МВД неоднократно объявляло политика в розыск.

В марте Гончаренко заявлял о том, что Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы.

«Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных», — утверждал парламентарий.