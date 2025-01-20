Порошенко рассказал, что ждет Украину после возвращения Трампа к власти

Возвращение к власти Дональда Трампа, который уже занимал этот пост с 2017 по 2021 год, представляет собой как вызов, так и шанс для Украины. Такое заявление сделал бывший украинский лидер, председатель оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в соцсети X.

Он призвал украинцев помнить о том, что избранный президент США значительно отличается от уходящего главы государства Джо Байдена. Порошенко назвал Байдена «президентом по ценностям», а Трампа — «президентом по ценам».

«Трамп практичен, решителен и конкретен. Сейчас очень ответственное время и важна совершенная координация между всеми нашими партнерами на Западе», — подчеркнул политик.

Как добавил бывший президент Украины, Трамп стал первым среди мировых лидеров, кто оказал военную помощь Киеву и ввёл санкции против компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, он выступал за признание независимости Православной церкви Украины.

«Его возвращение в Белый дом — это окно возможностей, которое будет довольно узким, однако мы должны найти способ работать вместе», — сказал Порошенко.

Порошенко сообщил, что Зеленский не смог выстроить коммуникацию с командой Трампа.

Ранее бывший президент обвинил киевские власти в том, что его не выпустили из страны для встречи с лидером Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснил, что Порошенко решил уехать позже заявленных им дат командировки.