На Украине рассказали о проблемах в коммуникации Трампа и Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский не сумел выстроить коммуникацию с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала «Общественное» .

«Пока что я могу сказать, что у нас есть трудности с коммуникацией офиса президента и командой Трампа», — сказал он.

Порошенко добавил, что команде украинского лидера не стоило пренебрегать предложенной им помощью в такой ситуации. Он также выразил сожаление, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа 20 января, подчеркнув, что Киеву нужно «бороться за новую администрацию» США.

По словам Порошенко, если бездействовать и «сидеть на диване», то вас никуда не позовут, а не только на инаугурацию.

Ранее Порошенко опубликовал в соцсетях несколько фотографий, на одной из которых он сидел на архиерейском троне в окружении священнослужителей. Пользователи осудили его за такую фотосессию, а один из комментаторов назвал деградантом.