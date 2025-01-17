В Раде объяснили отказ выпустить Порошенко с Украины
Стефанчук: Порошенко не выехал с Украины из-за изменений сроков командировки
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что бывшего президента Петра Порошенко не выпустили из страны, так как он решил выехать позже заявленных им дат командировки. Об этом сообщила «Российская газета».
«Петр Порошенко имел подписанную мной командировку на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13–14 января в городе Брюсселе. С учетом логистики народный депутат в своем заявлении попросил отправить его с 11 января до 15 января», — написал спикер Рады в соцсетях.
Стефанчук предположил, что Порошенко сам отменил поездку. По его словам, это подтверждается его регистрацией и присутствием в зале заседаний парламента в те даты, когда он должен был находиться в Брюсселе.
До этого Порошенко обвинил киевские власти в том, что его не выпустили из страны для встречи с лидером Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк рассказал, что в Раде инициировали процесс увольнения главы минэнерго Германа Галущенко из-за коррупции, лжи, манипуляций и потери репутации.