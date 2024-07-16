Порошенко обрушился на власти Украины с критикой из-за катастрофы в энергетике

Порошенко потребовал от властей Украины восстановить электрогенерацию

Фото: РИА «Новости»

Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, которой остро не хватает в жаркие дни. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, фрагмент его выступления опубликовали в YouTube-канале «Прямой».

Он напомнил, что шесть недель назад прозвучало предложение внести в Верховную раду законопроект о снятии пошлин и налогов с госзакупок необходимых компонентов.

«И у меня вопрос: „А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> где, где, где?“» — спросил Порошенко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее обратился к населению с просьбой экономить электричество. Также в высших и средних учебных заведениях Украины уже запретили использовать кондиционеры и наружное освещение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна лишилась 80% тепловой и около 30% гидрогенерации.

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