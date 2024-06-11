Без света и кондиционеров. На Украине ввели жесткие меры экономии в школах и вузах

В украинских школах и вузах запретили включать кондиционеры и внешнее освещение

Фото: Freepik

На Украине в высших и средних учебных заведениях запретили использовать кондиционеры и наружное освещение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки страны.

«С целью стабилизации работы энергетической системы <…> необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением [кабинета министров]», — сказано в тексте распоряжения.

Таким образом Минобразования отреагировало на требование премьер-министра Дениса Шмыгаля экономить электроэнергию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Берлине заявил, что страна лишилась девяти гигаватт генерации энергии — это 80% тепловой и около 30% гидрогенерации.

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