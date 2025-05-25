Помощник Кадырова попал в санкционный список Зеленского

Зеленский ввел санкции против 10 россиян и украинцев, а также девяти компаний

Подготовленные Советом национальной безопасности и обороны Украины новые санкционные списки одобрил лидер страны Владимир Зеленский. Под ограничения подпали 10 россиян и украинцев, а также девять компаний из разных стран мира. Это следует их опубликованных документов на сайте офиса президента Украины .

В санкционный реестр физических лиц включили бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, сына экс-президента «Мотор Сич» Александра Богуслаева, помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева, владельцев международного онлайн-казино PIN-UP Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова. Двое последних — граждане России.

Среди санкционных компаний упоминаются предприятия с Украины и из Нидерландов, а также кипрская компания Guruflow Team Ltd., владеющая половиной казино PIN-UP и управляющая ее работой.

Санкции действуют на протяжении 10 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, технологий и прав интеллектуальной собственности за пределы Украины.

В минувшую субботу, 24 мая, украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны Евросоюза и США ввести новые санкции против России, чтобы усилить давление для прекращения огня.

При этом еще в начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что решение о новых антироссийских санкциях он примет самостоятельно, если увидит в этом необходимость.