Трамп поставил Зеленского на место после призыва к новым санкциям

Трамп ответил на призыв Зеленского, что сам примет решение о новых санкциях

США обложат Россию новыми санкциями только в том случае, если сами увидят в этом необходимость. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом на брифинге в Белом доме, сообщила газета The Washington Post .

Журналисты попросили его прокомментировать призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на Россию и решение некоторых союзников ввести дополнительные пошлины. Трамп заявил, что все зависит от того, как поведет себя российская сторона.

«Это будет моим решением. Это не будет решением никого другого», — сказал он.

Ранее Трамп уже отказывался вводить новые рестрикции. После телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным он выразил уверенность в том, что Россия настроена на урегулирование конфликта на Украине. На следующий день после звонка Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, в который вошли компания «Сургутнефтегаз» и несколько производителей беспилотников.