Польша анонсировала «самые важные переговоры по Украине»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в Варшаве пройдут «самые важные переговоры по Украине». Такое заявление он сделал, комментируя телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Его процитировало РИА «Новости».
«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о конфликте на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — сообщил Сикорский.
На встречу в польскую столицу приедут министры иностранных дел Франции и Германии, а также глава МИД Украины Андрей Сибига и новый глава евродипломатии Кая Каллас.
По итогам телефонных переговоров Путин отметил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России.
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