Польша анонсировала «самые важные переговоры по Украине»

Глава МИД Польши Сикорский: в Варшаве пройдут самые важные переговоры по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в Варшаве пройдут «самые важные переговоры по Украине». Такое заявление он сделал, комментируя телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Его процитировало РИА «Новости» .

«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о конфликте на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — сообщил Сикорский.

На встречу в польскую столицу приедут министры иностранных дел Франции и Германии, а также глава МИД Украины Андрей Сибига и новый глава евродипломатии Кая Каллас.

По итогам телефонных переговоров Путин отметил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России.