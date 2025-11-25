Guardian: положение Зеленского стало наиболее шатким с 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тяжелой ситуации, его положение сейчас наиболее уязвимо с момента начала спецоперации. Об этом сообщила британская газета The Guardian .

Она напомнила о коррупционном скандале, после которого в отставку отправили двух министров. Издание добавило, что на фоне проблем на Украине российская армия продолжает продвигаться и освобождать населенные пункты.

Ранее украинская делегация провела переговоры с американскими дипломатами. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Рустем Умеров рассказал, что участникам встречи удалось найти общий язык касательно ключевых условий соглашения.

Источник газеты Politico заявил, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл скоро представит России скорректированный план урегулирования конфликта на Украине. Документ сократили с 28 до 19 пунктов, убрав положения о территориальных вопросах.