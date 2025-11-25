Дрисколл представит России в ОАЭ план по Украине из 19 пунктов вместо 28

В Абу-Даби министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл представит российской стороне сокращенный план урегулирования конфликта на Украине. Вместо 28 пунктов в документе будет 19. Об этом сообщил источник газеты Politico .

Дрисколл привез мирный план, который Киев и Вашингтон согласовали 23 ноября в Женеве. Источники Politico утверждают, что в документе изменили пункты, касающиеся территорий. Эту тему обсудят президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Телеканал CBS сообщил, что Дрисколл проводит переговоры с представителями России в Абу-Даби. По данным канала, встреча состоялась вечером в понедельник и длилась несколько часов. Во вторник планируется продолжение обсуждений мирного урегулирования украинского кризиса.

Financial Times писала, что в планы поездки американского министра в Объединенные Арабские Эмираты входила встреча с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Однако газета не уточняет, включали ли эти планы консультации Дрисколла с представителями России и Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская и американская делегации нашли общий язык по ключевым условиям соглашения, обсужденного в Женеве. Теперь республика рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

Россия пока не видела план Трампа, о котором пишут в СМИ. Она ждет версию, согласованную с Европой и Украиной.