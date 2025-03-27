После ухода с поста президента Украины Владимир Зеленский попросит убежища в другой стране и станет обыкновенным беженцем. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил об этом РИА «Новости» .

Никто на Западе, по его словам, не гарантировал Зеленскому сохранность награбленных миллиардов и его личного благополучия. Константинов предупредил, что США при Дональде Трампе не заступятся за бывшего президента.

«А больше никто дать гарантий не может, а значит, он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране», — заявил он.

По этой причине Зеленский заинтересован в срыве мирных переговоров. Константинов убежден, что именно у американцев больше шансов после завершения конфликта предъявить ему претензии в коррупции.

Американский политолог Гордон Хан ранее предупредил о свержении Зеленского из-за срыва переговоров. Смену власти могут подстроить украинские элиты.