Уехавшие в Европу украинцы передумали возвращаться на родину
Economist: лишь 43% украинских беженцев планируют вернуться на родину
Количество украинских беженцев, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое. Об этом сообщило британское издание The Economist.
Центр экономической стратегии спросил уехавших за границу украинцев, планируют ли они вернуться. Если два года назад положительно ответили 74% респондентов, то теперь лишь 43%. Многие заявили, что для них важно не только когда завершится конфликт, но и как.
Координатор информационного центра для беженцев в Кракове Людмила Димитров рассказала, что приезжие перестали просить помощи в поиске жилья и работы. Теперь они чаще обращаются за консультациями по получению постоянного вида на жительство или гражданства.
«Всякий раз, когда мы открываем новый курс [польского языка] на 25 человек, заявки подают 400 человек», — сказала она.
Участь беженца ожидает президента Украины Владимира Зеленского, допустил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Никто на Западе, по его словам, не гарантировал ему сохранность награбленных средств.