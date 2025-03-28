Уехавшие в Европу украинцы передумали возвращаться на родину

Количество украинских беженцев, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое. Об этом сообщило британское издание The Economist .

Центр экономической стратегии спросил уехавших за границу украинцев, планируют ли они вернуться. Если два года назад положительно ответили 74% респондентов, то теперь лишь 43%. Многие заявили, что для них важно не только когда завершится конфликт, но и как.

Координатор информационного центра для беженцев в Кракове Людмила Димитров рассказала, что приезжие перестали просить помощи в поиске жилья и работы. Теперь они чаще обращаются за консультациями по получению постоянного вида на жительство или гражданства.

«Всякий раз, когда мы открываем новый курс [польского языка] на 25 человек, заявки подают 400 человек», — сказала она.

Участь беженца ожидает президента Украины Владимира Зеленского, допустил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Никто на Западе, по его словам, не гарантировал ему сохранность награбленных средств.