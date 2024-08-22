Константинопольского патриарха обвинили в гонениях верующих на Украине

Патриарх Константинопольский Варфоломей лично отвечает за преследование верующих на Украине. Об этом говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Руководство раскольников с «особой неистовостью» требовало принять закон о фактическом запрете Украинской православной церкви, напомнили в РПЦ.

«А патриарх Варфоломей <…> открыто поддержал действия государственной власти», — добавили представители церкви.

Запрет деятельности УПЦ не принесет ничего хорошего, заявил норвежский профессор Гленн Дизен. Мера обернется страданиями для миллионов украинцев, считает он.

Священный синод РПЦ обратился к международным правозащитным организациям с просьбой немедленно отреагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине. Принятие закона о запрете УПЦ назвали «свидетельством бессилия режима», сообщил RT.