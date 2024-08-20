Проект о запрете УПЦ назвали неконституционным

Митрополит Климент заявил о несоответствии Конституции закона о запрете УПЦ

Принятый на Украине закон о запрете УПЦ разнится с фундаментальными статьями Конституции. Таким мнением поделился со «Страной.ua» глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

Оценивая законопроект, митрополит сослался на комментарий юридического управления Верховной рады, в котором прописаны аналогичные тезисы.

Климент также указал на моральный аспект ситуации, отметив, что если бы миллионы верующих украинцев знали о предстоящем запрете парламентом церкви, то состав на выборах сформировали бы совершенно иной.

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада в окончательном чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев.