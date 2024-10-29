В Варшаве установили тантамарески с погибшими украинскими военными. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты показали снимки с места событий. На них видны стенды, на которых изображены военные с вырезанными лицами. По задумке создателей, горожане могут «примерить» на себя образ украинского солдата и сфотографироваться. Однако под каждой фотографией боевика внизу есть даты рождения и смерти.

Экс-военная украинской армии Евгения Эмеральд узнала себя на одной из тантамаресок. Она пожаловалась, что ее «похоронили заживо» и «поиздевались над солдатами ВСУ».

В итоге организаторы убрали стенды с улиц и извинились. Они отметили, что таким образом хотели обратить внимание на «самопожертвование украинцев» на поле боя.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, почему в рядах ВСУ много польских наемников. По его словам, поляки в украинской армии хотят не поддержать киевский режим, а вернуть своей стране власть над территориями правобережья Украины.