Польские наемники в рядах ВСУ стремятся не киевский режим поддержать в конфликте, а вернуть Польше власть над территориями правобережья Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев — они воюют за себя», — заявил глава региона.

Сальдо добавил, что Варшава до сих пор желает вернуть времена, «как это было 400 лет назад», когда польская шляхта контролировала и правила на правобережье Украины. По его словам, сейчас в составе ВСУ все меньше граждан Украины и все больше иностранных наемников, включая поляков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему в Курской области среди военнопленных нет польских наемников. По его словам, они не сдаются в российский плен и потому несут значительные потери.