Захарова после полета дрона с флагом России указала на страхи украинской власти

Беспилотник с российским флагом летал над Киевом днем в субботу. Ситуацию прокомментировала kp.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с политическим обозревателем издания Александром Гамовым дипломат не исключила, что полет дрона над столицей Украины все-таки был.

«Но украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему», — сказала Захарова.

По данным украинских СМИ, когда беспилотник с российским триколором был замечен над центром города, воздушную тревогу не стали объявлять. Информации о том, кто мог запустить БПЛА, не поступало.

Нацполиция Украины подтвердила, что неустановленный беспилотник с российским флагом действительно пролетел в Киеве. В ведомстве заявили, что начали проверку.

Ранее в Сети появились публикации, в которых сообщалось якобы об установке флаге Украины в Белицком на территории ДНР. Военкоры быстро разоблачили этот фейк.