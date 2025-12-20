Дрон с российским флагом взмыл в небо в центре Киева

Днем в субботу в центре Киева в небе заметили беспилотник с российским флагом. Об этом сообщило издание «Новини Live» .

Журналисты отметили, что в городе воздушную тревогу не объявляли. Кто именно запустил дрон, неизвестно.

Жительница Одессы Елена Чесакова в октябре 2024 года попыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника императрице Екатерине II. На следующий день силовики возбудили против женщины уголовное дело по статье об отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации.

Мать Чесаковой тогда признавалась, что дочь не поменяет свои убеждения даже под угрозой тюремного заключения. По ее словам, семья оказалась на Украине «волею судьбы», а раньше жила в селе Большая Заимка в Иркутской области.