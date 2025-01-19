Появилось видео с одесситкой, отбившей парня у сотрудников ТЦК

Жительница Одессы отбила своего парня у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Видео с отчаянной девушкой опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале .

«В Одессе девушка в прямом смысле слова отбила своего парня от сотрудников ТЦК», — уточнило издание.

На кадрах видно, как два военкома пытались задержать мужчину рядом с черным автомобилем. В это время несколько девушек и прохожие боролись с сотрудниками ТЦК.

Мужчина смог вырваться и убежать. В это время прохожие кричали ему бежать. За ним бросился один из военкомов, но девушка в черной куртке выскочила ему наперерез, чтобы помешать.

Ранее в Одессе дезертировавший из ВСУ боец отомстил полицейскому, который насильно его мобилизовал, усыпив и изнасиловав.

В конце 2024 года сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали жителя одного из Одесской области всего за 30 секунд, схватив его на улице и посадив в машину.