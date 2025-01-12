По информации телеканала, одессита призвали в ВСУ насильно. При первом же случае мужчина дезертировал и решил отомстить одному из тех, кто его бусифицировал.

«Он втерся к полицаю в доверие, предложил вместе выпить, подсыпал в выпивку снотворное — а когда полицай уснул, одессит надругался над ним», — сообщил телеканал.

Журналисты отметили, что не призывают брать пример с одессита, но напомнили про ответственность за насильственную мобилизацию.

Ранее в Сети появилось видео, как сотрудники ТЦК мобилизовали молодого одессита за 30 секунд. Мужчина шел по улице, когда рядом с ним остановился автомобиль, куда его оперативно запихали.