Украинский дезертир изнасиловал полицейского, который ранее его мобилизовал — СМИ
ZOV Одесса: солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского
Дезертировавший солдат ВСУ отомстил полицейскому, который ранее его мобилизовал. Боевик изнасиловал правоохранителя, сообщил украинский телеканал ZOV Одесса.
По информации телеканала, одессита призвали в ВСУ насильно. При первом же случае мужчина дезертировал и решил отомстить одному из тех, кто его бусифицировал.
«Он втерся к полицаю в доверие, предложил вместе выпить, подсыпал в выпивку снотворное — а когда полицай уснул, одессит надругался над ним», — сообщил телеканал.
Журналисты отметили, что не призывают брать пример с одессита, но напомнили про ответственность за насильственную мобилизацию.
Ранее в Сети появилось видео, как сотрудники ТЦК мобилизовали молодого одессита за 30 секунд. Мужчина шел по улице, когда рядом с ним остановился автомобиль, куда его оперативно запихали.