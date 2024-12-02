Подростки сожгли два военкомата на Украине

Двое 17-летних подростков подожгли здания военкоматов в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, им уже предъявили обвинения по статье о «Диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц».

С мая по июнь 2024 года молодые люди устроили поджог двух зданий регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в разных районах Харькова. Подростков арестовали, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Также в Одессе задержали подозреваемых в поджоге входной двери квартиры сотрудника военного комиссариата подростков. За это юношам обещали заплатить 10 тысяч гривен.

Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко ранее пожаловался на серию поджогов автомобилей военных и сотрудников военкоматов на Украине. По его словам, от действий неизвестных пострадали около 200 транспортных средств.