Обвинение в убийстве Фарион предъявили 18-летнему жителю Днепропетровска

Подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион предъявили обвинение. Прокуратура потребовала заключить жителя Днепропетровска под стражу, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Детали дела раскрыли на брифинге во Львове. Заместитель генпрокурора Антон Войтенко сообщил, что подозреваемому 18 лет, его схватили 25 июля по месту жительства. Прокуратура предъявила обвинение по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство» и внесла в Галицкий райсуд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.
Фарион застрелили 19 июля во дворе дома во Львове, напомнил сайт kp.ru. Неонацисты опубликовали видео, снятое на месте преступления. Подозреваемого в убийстве задержали. Журналисты выяснили, что он выступал за футбольную команду при детско-юношеской спортивной школе.