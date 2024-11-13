Автомобиль взорвался на ходу в Севастополе. Водителю оторвало обе ноги

Взрыв прогремел утром 13 ноября на улице Тарасе Шевченко в Севастополе. По данным Mash , в одном из автомобилей прямо на ходу сработало СВУ, водитель получил тяжелейшие травмы и умер.

Очевидцы случившегося бросились на помощь к человеку за рулем взорванного авто. Им удалось самостоятельно вытащить его из салона. На место вызвали медиков. Но спасти пострадавшего не удалось.

Источник канала уточнил, что мужчине оторвало обе ноги. Личность погибшего устанавливается.

Те, кто находился рядом с машиной после взрыва, заявили, что видели дыру под днищем транспортного средства — как раз со стороны водительского кресла. По словам собеседника Mash, подобные повреждения характеры при установлении в машине СВУ.