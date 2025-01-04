«Подготовка почвы». В Британии раскрыли планы Зеленского

Президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ столкнулись с трудностями при стабилизации фронта, стремясь подготовить украинцев к снижению призывного возраста до 18 лет. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире личного видеоблога .

«Он признал больше вещей, чем когда-либо, о том, что его армия в тяжелом положении. <…> То, что он <…> делает, это <…> подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет», — считает эксперт.

Меркурис убежден, что документ примут в ближайшие пару дней или недель до официальной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

При этом аналитик добавил, что массовый призыв украинцев в возрасте от 18 до 20 лет никак не изменит ситуацию на поле боя, а лишь продлит агонию Украины. Десятки тысяч молодых людей просто погибнут на фронте.

Ранее на западе Украины сотрудники ТЦК массово раздавали повестки отдыхающим призывного возраста на горнолыжном курорте Буковель.