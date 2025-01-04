«Подготовка почвы». В Британии раскрыли планы Зеленского

Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста до 18 лет

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ столкнулись с трудностями при стабилизации фронта, стремясь подготовить украинцев к снижению призывного возраста до 18 лет. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире личного видеоблога.

«Он признал больше вещей, чем когда-либо, о том, что его армия в тяжелом положении. <…> То, что он <…> делает, это <…> подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет», — считает эксперт.

Меркурис убежден, что документ примут в ближайшие пару дней или недель до официальной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

При этом аналитик добавил, что массовый призыв украинцев в возрасте от 18 до 20 лет никак не изменит ситуацию на поле боя, а лишь продлит агонию Украины. Десятки тысяч молодых людей просто погибнут на фронте.

Ранее на западе Украины сотрудники ТЦК массово раздавали повестки отдыхающим призывного возраста на горнолыжном курорте Буковель.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте