На Западе раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского

После победы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в США украинский лидер Владимир Зеленский может не рассчитывать на возврат утраченных территорий. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков.

«В любой такой сделке <…> Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения <…> полуострова Крым и Донбасса <…> или получить репарации», — заявил старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных оборонных исследований Тим Уилласи-Уилси.

По мнению других аналитиков, Трамп также может заблокировать финансовую помощь Украине, чтобы «принудительно» остановить боевые действия.

При этом эксперты сошлись во мнении, что Украину ждет неопределенное будущее на фоне ослабления поддержки Запада. По их словам, в случае победы Трамп позвонит президенту РФ Владимиру Путину уже на следующий день после выборов.

Ранее Зеленский заявил, что у Дональда Трампа в случае победы на выборах не получится уговорить Украину согласиться на уступки.