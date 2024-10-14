По всей Украине прошла волна массового «минирования» органов власти

По всей Украине прошла волна сообщений о «минировании» органов государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По его данным, сначала такие сообщения появились на Западной Украине — в Житомире, Львове, Ровно и Ужгороде, — а потом распространились и на другие регионы.

Ранее в Полтаве уклонист установил растяжку перед домом, в котором проживала сотрудница местного военкомата. Однако взрыва не произошло, растяжку обезвредили полицейские.

На Украине регулярно поджигают автомобили, принадлежащие военным. По состоянию на 12 сентября таких случаев насчитали более 200. По мнению главы Нацполиции Ивана Выговского, большинство таких происшествий случаются по наводке зарубежных спецслужб.