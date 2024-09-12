Украинцы подожгли более 200 машин военнослужащих. Каждую четвертую диверсию устроили несовершеннолетние. Глава Нацполиции Иван Выговский объявил об этом на международной конференции «Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты», сообщило издание «Страна.ua» .

«К сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности», — сказал он.

Выговский возложил вину за поджоги на Россию. По его мнению, украинцы шли на преступления не из собственных убеждений, а по наводке иностранных спецслужб.

Местные жители жгли автомобили Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы, сообщил RT. В августе суд в Киеве вынес приговор серийному поджигателю, который уничтожил 10 машин военнослужащих. Он получил восемь лет тюрьмы.