Урегулирование конфликта на Украине без де-юре признания статуса Донбасса может привести к возобновлению кризиса в будущем. Об этом в Telegram-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Эта формулировка, кстати, „де-факто признаю, а де-юре не признаю“ — она меня смущает. Почему? Потому что она является источником следующих конфликтов. Сменяется руководство. [Президента Украины Владимира] Зеленского, ясно, что сменят. Придет новое руководство. Оно заявит: „Во-первых, Зеленский нелегитимен был, когда заключал договоры, во-вторых, что значит он де-факто признал? А вот мы не признаем ни де-факто, ни де-юре“. И все по новой начнется», — отметил экс-премьер.

Азаров отметил, что не стал бы соглашаться с трактовкой «потери территорий» Украиной. Донбасс 11 лет не признает власти Киева, сначала он объявил о независимости, потом стал частью России. Поэтому Зеленский ничего не потерял.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не планирует уступать территории России. Он заявил, что Украина не намерена проводить конституционный референдум, который бы подтвердил российский статус Крыма и четырех новых регионов России.