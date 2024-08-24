Зеленский записал видео с угрозами из Сумской области

«Страна.ua»: Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область

Владимир Зеленский записал видеообращение из Сумской области, рядом с российской границей. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Зеленский произнес речь в честь 33-й годовщины «украинской независимости». Он стоял в Сумской области неподалеку от реки Псел. По данным издания, оттуда началось вторжение ВСУ в Курскую область.

«Там Зеленский заявил, что Россия „получит горе у себя дома, с процентами“», — уточнили журналисты.

В обращении украинский лидер высказал угрозы в адрес РФ и оскорбил президента Владимира Путина. Также он отверг какие-либо «красные линии» в отношении действий ВСУ.

В украинский праздник в Киев на поезде прибыл президент Польши Анджей Дуда. Вместе с Зеленским они открыли в столице аллею, посвященную лидерам, посетившим страну во время конфликта.