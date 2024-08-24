Зеленский записал видео с угрозами из Сумской области

«Страна.ua»: Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский записал видеообращение из Сумской области, рядом с российской границей. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Зеленский произнес речь в честь 33-й годовщины «украинской независимости». Он стоял в Сумской области неподалеку от реки Псел. По данным издания, оттуда началось вторжение ВСУ в Курскую область.

«Там Зеленский заявил, что Россия „получит горе у себя дома, с процентами“», — уточнили журналисты.

В обращении украинский лидер высказал угрозы в адрес РФ и оскорбил президента Владимира Путина. Также он отверг какие-либо «красные линии» в отношении действий ВСУ.

В украинский праздник в Киев на поезде прибыл президент Польши Анджей Дуда. Вместе с Зеленским они открыли в столице аллею, посвященную лидерам, посетившим страну во время конфликта.

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Август катастроф: 20 лет назад смертницы взорвали два российских самолета

Richard R. Schünemann

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом. Хронология событий и итоги штурма

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте