Многие бойцы ВСУ после возвращения с фронта начали угрожать расправой сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны Украины Богдан Мусихин.

В беседе с журналистами военнопленный отметил, что его сослуживцы стали называть военкомов тыловыми крысами, которые не достойны носить форму.

«Как это, мы воюем, а они в тылу ходят и всех гребут? Это неправильно», — сказал он.

По словам Мусихина, в Николаевской области военкомы особенно сильно терроризируют гражданское население. В попытках обороняться местные жители нападают на их и поджигают их автомобили.

На Украине участились облавы сотрудников ТЦК в Киеве, Львове, Днепропетровске и других городах. Полсотни военкомов нагрянули с рейдом на концерт группы «Океан Эльзы».