Родители уговорили бойца ВСУ сдаться в плен

Уроженец Лисичанска Алексей Левченко, попав в Вооруженные силы Украины, сдался в плен. Сложить оружие ему посоветовали родители, сообщил ТАСС .

С началом боевых действий мужчина перевез семью из Лисичанска в Полтаву, а потом попал под мобилизацию. Командование направило его в Сумскую область.

«Мне родители сказали уходить на русскую сторону. Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь», — рассказал Левченко.

Он ушел под предлогом поиска воды, которую должен был сбросить дрон. Оставив оружие и бронежилет за три-четыре дня Левченко вышел на российские позиции.

Ранее силовики сообщили, что пленные бойцы ВСУ все чаще просят политического убежища в России. Они не хотят возвращаться на Украину.