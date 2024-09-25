Пленный солдат ВСУ рассказал, при каком условии остановится тотальная мобилизация

Бунт территориальных центров комплектования и общества остановит повальную мобилизацию на Украине. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пленный украинский военный Николай Юрченко.

«Думайте, что делаете. Потому что в будущем можете оказаться в такой же ситуации, как и те люди, которых вы призываете и вручаете боевые повестки», — обратился пленный, служивший в ТЦК, к бывшим коллегам.

Другой украинский пленный, Александр Гусак, рассказывал, что сотрудникам ТЦК выплачивают премии по восемь тысяч гривен (17,5 тысяч рублей) за каждого мобилизованного.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что темпы мобилизации за прошедший год возросли в три раза. Следующим шагом, по его словам, станет реформа ТЦК.