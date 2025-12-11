Планировавший покушение на Миндича получил оружие в украинском посольстве

Человек, якобы планировавший покушение на бизнесмена Тимура Миндича в Израиле, получил оружие в украинском посольстве. Об этом в суде заявил олигарх Игорь Коломойский, его слова привело издание «Страна.ua».

«Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство Украины по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задачу по Миндичу», — сказал предприниматель.

По его словам, украинский посол в Израиле не владеет такими подробностями, а расследование в еврейском государстве ведет служба внутренней безопасности. Именно поэтому полиция не располагает необходимыми данными.

Накануне Коломойский заявил о покушении на Миндича, однако израильские полицейские заявили, что к ним такой информации не поступало.