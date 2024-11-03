Минздрав: на Украине нет питьевой воды по европейским стандартам

Европейский союз настаивает на том, чтобы правительство Украины закрепило на законодательном уровне стандарты качества питьевой воды в стране. Однако в таком случае выяснится, что вся питьевая вода — техническая, сообщила замминистра здравоохранения Марина Слободниченко.

«Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды», — процитировало ее издание «Украинские новости».

При таком сценарии, по словам представителя Минздрава, стоимость технической воды для украинских потребителей снизят, а это приведет к уменьшению доходов бюджета.

Ранее Украине предрекли дефолт по внешнему долгу. На этом фоне власти объявили о повышении налогов и расширении программы приватизации. Военные пожаловались, что им могут прекратить выплачивать зарплаты. Владимир Зеленский подписал закон о приостановлении выплат по внешнему долгу.