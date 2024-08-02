Дотком: закон Зеленского о внешнем долге указывает на банкротство Украины

Украина превратилась в банкрота, о чем свидетельствует подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу. Об этом в социальной сети X сообщил бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Украина обанкротилась. Помните, как Зеленский упрашивал другие страны дать ему деньги в долг? Теперь он подписал закон о приостановлении выплат по внешнему долгу», — подчеркнул он.

Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины, который позволит правительству страны до октября приостанавливать выплаты по внешнему долгу.

Ранее политолог Василий Стоякин заявил, что Украине грозит дефолт из-за накопленного внешнего долга перед западными странами. Киевский режим на этом фоне анонсировал усиление программы приватизации и повышение налогов.