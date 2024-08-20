Пленный ВСУ рассказал об угрозах начальства прекратить выплачивать зарплаты

Украинский военнопленный по имени Виталий сообщил, что из-за нехватки денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплаты зарплат с сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«Нам сказали, что с сентября зарплату военным не будут выплачивать, потому что в бюджете нет средств», — рассказал представителям российского ведомства пленный.

Он также отметил, что украинские граждане платят налог на армию, который постоянно увеличивается. По его словам, за неуплату людям блокируют счета, при этом обжаловать решение о блокировке нельзя.

«Все вопросы решаются только через ТЦК. Любые документы, зарплатная карточка — все будет заблокировано», — пожаловался украинец.

Он рассказал, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении «Резерв+» от Министерства обороны Украины.

Ранее украинцам предложили необычный заработок, в Telegram-чатах людей просят за три тысяч долларов сжигать машины военных комиссаров.