Украинские власти вспомнили о возможности переговоров с Россией неспроста. Все указывает на то, что команде Владимира Зеленского сейчас непросто, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очевидно, что киевскому режиму нелегко», — процитировало пресс-секретаря российского лидера РИА «Новости».

По словам Пескова, на Украине образовалась одна из колыбелей возрождения нацизма в Евразии. Россия этого не приемлет, поэтому все делает правильно, добавил он.

Утром 24 июля глава МИД Китая Ван И встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тот заявил, что власти страны готовы к переговорам с Россией. Песков поддержал эту идею. По его словам, озвученная инициатива совпадает с позицией РФ.