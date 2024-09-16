Власти Украины передали террористической группировке «Джебхат ан-Нусра»* («Хайят Тахрир аш-Шам»)* партию беспилотников в обмен на опытных боевиков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Хайят Тахрир Аш-Шам»* ранее получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки», — рассказал источник агентства.

По словам собеседника издания, украинские власти запросили террористов, которые способны формировать группы из числа уйгурских и чеченских боевиков для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Источник уточнил, что встречи между украинцами и боевиками проходят на пограничной сирийско-турецкой территории в районе Идлиба.

Ранее газета Al-Watan сообщила, что руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов** контактирует с главой террористической организации в Сирии Абу Мухаммадом аль-Джулани. Автор материала указал, что представитель Украины занимается вербовкой террористов в ВСУ.

* Террористическая организация, запрещена в России.

**Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.