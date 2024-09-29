«Первыми узнают россияне». Украина пообещала снять запрет на дальнобойное оружие

Окончательного решения о снятии ограничений на использование западного дальнобойного для украинских военных пока нет. Если его примут, то россияне узнают об этом еще до официального заявления, предупредил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

Так он прокомментировал поездку лидера страны Владимира Зеленского на саммит Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и его встречу с президентом США Джо Байденом и лидерами европейских стран.

«Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения пока нет», — привел слова Никифорова «РБК-Украина».

Представитель Зеленского добавил, что сейчас ведется огромная работа по усилению давления на западных партнеров для принятия этого решения. Есть надежда, добавил Никифоров, что ограничение на дальнобойное оружие для ВСУ снимут.

Президент США Джо Байден перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме объявил о новом пакете военной помощи, куда вошли авиабомбы дальнего радиуса действия Joint Standoff Weapon, а также модернизированная батарея противовоздушной обороны Patriot.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке заявила, что разрешение ВСУ бить по территории России усилит эскалацию и грозит втягиванием НАТО в конфликт. Собеседники газеты отметили, что снятие ограничений на использование дальних видов вооружений никаких преференций Украине не даст, так как их объем небольшой и вряд ли увеличится в ближайшее время.