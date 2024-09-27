Озвучены выводы разведки США о разрешении Киеву бить вглубь РФ

Американская разведка считает, что США может предпринять серьезные ответные меры на разрешение Белого дома наносить удары по ее территории. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Согласно оценки разведки, влияние дальнобойных ракет на конфликт на самом деле преуменьшается. Неизвестно, каким именно количество этого оружия обладает Украина. Также неизвестно, сколько еще такого оружия могут предоставить западные союзники, если вообще могут», — отметили журналисты.

Также аналитики опасаются подобного решения из-за невозможности просчитать его последствия и реакцию со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал от США разрешения бить по России вглубь западным оружием. Он находится в Штатах с рабочим визитом, но после встречи с Джо Байденом Белый дом не объявлял о разрешении ударов вглубь российской территории.