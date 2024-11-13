Совет ЕС через неделю обсудит передачу Украине замороженных российских активов

Министры иностранных дел Евросоюза на следующей неделе соберутся на совещание, главной темой которого станет возможность передачи Украине замороженных российских активов. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN .

Министр назвал предстоящее заседание драматичным, поскольку на нем «должны быть приняты или не приняты очень важные решения».

Ранее будущая глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас назвала претензии России из-за замороженных активов легитимными, но добавила, что все равно считает необходимым передать эти деньги Украине для восстановления.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова нашла другой способ пополнить бюджет Украины. Она предложила конфисковать собственность Владимира Зеленского и другого «ворья», предположив, что в таком случае сумма может выйти не меньшей.