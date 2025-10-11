Переодетых в военную форму беглецов от мобилизации задержали в Одесской области

Надетая для маскировки военная форма не помогла пяти жителям разных регионов Украины перейти границу с Молдавией в Одесской области. Беглецов от мобилизации поймали бойцы подольского отряда, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ходе допроса уклонисты признались, что получили инструкции от администратора Telegram-канала, который предоставил им карту прохода границы, а также посоветовал переодеться в военную форму. За услуги каждый из группы заплатил от 10 до 12 тысяч долларов в криптовалюте.

Против неудачливых беглецов составили административные протоколы за незаконную попытку пересечения государственной границы. Наказание для нарушителей изберет суд.

Сегодня же стало известно, что украинские пограничники обнаружили один миллион долларов наличными в тайнике Mercedes, которым управляла женщина, ехавшая в сторону границы с Румынией. Деньги и автомобиль у нарушительницы пограничники и таможенники изъяли.