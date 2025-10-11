Главу района Ленобласти задержали за миллионную взятку

СК сообщил о задержании главы Лужского района Ленобласти по делу о взятке

Главу администрации Лужского муниципального района Ленинградской области Юрия Намлиева задержали по подозрению в получении взятки в один миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

По данным ведомства, деньги чиновник получил через посредника в августе 2024 года. За взятку глава администрации пообещал помощь в заключении муниципальных контрактов.

В ближайшее время задержанному главе администрации предъявят обвинение, после чего следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе добавили, что следователи вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ при силовой поддержке росгвардейцев провели обыски в здание администрации Лужского района, а также по местам проживания других участников криминальной схемы.

