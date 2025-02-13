Перед возвращением на Украину Порошенко предупредили, что у власти «сорвало крышу»

Порошенко: меня предупреждали, что у власти Украины сорвало крышу

Экс-президент Украины Петр Порошенко объявил о своем возвращении в страну из-за рубежа. Перед приездом политика предупредили, что у власти «сорвало крышу», написал он в Telegram-канале своей партии «Европейская солидарность».

По словам Порошенко, на днях он приехал на Украину после заграничной командировки. Бывший президент побывал в Варшаве, Берлине, Париже, Вашингтоне и Брюсселе.

Политик подчеркнул, что ему советовали остаться за рубежом, ведь у нынешнего киевского режима «сорвало крышу». Однако Порошенко вернулся, чтобы «быть вместе со своей страной».

Ранее экс-президент Украины назвал введение против него санкций СНБО преступлением, заказчиком которого является Владимир Зеленский. Порошенко обвинил его в коррупции и в попытке переложить на него ответственность за свои ошибки.

Ранее Порошенко вручили 15 повесток в ГБР и отказали в поездке на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщали «Известия». После этого он призвал правительство Украины «очнуться», ведь существование страны оказалось под угрозой.