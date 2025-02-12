Порошенко обвинил власти Украины в препятствии его поездке в Мюнхен

Полученные бывшим президентом Украины Петром Порошенко 15 повесток в Государственное бюро расследований закрыли политику выезд из страны на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом бывший украинский лидер сообщил в Telegram-канале своей партии «Европейская солидарность».

По словам Порошенко, новое преследование со стороны украинских спецслужб началось по приказу действующих властей, которые не простили ему визит в США и встречу с новым американским президентом Дональдом Трампом.

«Традиционная практика запрета выезда за границу на международные встречи себя исчерпала. Поэтому власти вручили мне 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля. На каждый день», — написал Порошенко.

Политик напомнил, что с 14 по 16 февраля в Мюнхене пройдет конференция по безопасности, на которую он теперь не попадет.

«Под угрозой само существование украинского государства. Единство вы уже похоронили, спасем хоть Украину», — обратился Порошенко к действующим властям страны.

В конце января бывший президент, рассуждая на тему возвращения в Белый дом Дональда Трампа, отметил решительность и конкретику нового лидера США. Он отметил, что для Украины новый американский лидер станет одновременно и вызовом, и возможностью.