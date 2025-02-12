Порошенко назвал Зеленского заказчиком введенных против него санкций

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны преступлением, исполнителем которого стал лидер страны Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в Telegram-канале своей партии «Европейская солидарность».

«Это не стало для меня новостью. У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу. Но одержал победу нездоровый», — написал он.

По словам Порошенко, СНБО принял антиконституционное решение внедрить против него незаконные ограничения. Соучастниками этого преступления он назвал всю команду Зеленского и кабинет министров. При этом политик счел заказчиком и исполнителем нынешнего президента Украины.

Порошенко отметил, что Зеленский вместо того, чтобы готовится к переговорам с президентом США Дональдом Трампом и к Мюнхенской конференции, «весь день занимался санкциями против его скромной персоны».

По данным журнала Forbes Ukraine, СНБО ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко. Предположительно, речь идет о госизмене. Ранее политику закрыли выезд из Украины на Мюнхенскую конференцию по безопасности.